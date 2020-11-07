شكرا لقرائتكم خبر عن «أنتي الأهم» توزع كمامات وأدوات تعقيم على الناخبين بمدينة الرحاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس مبادرة «أنتي الأهم»، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الإقبال على انتخابات مجلس النواب يعكس الوعي الموجود لدى المرأة المصرية حيث تشهد هذه الأيام مرحلة مهمة في تاريخها تتشكل خلالها ملامح خارطة الحياة السياسية وتعزيز عملية بناء الديمقراطية.

وأضاف حسن، أنه بناء على متابعة متطوعي مبادرة أنتي الأهم.. أكدوا الاقبال الكبير على اللجان من قبل السيدات تحديدا حرصا منهم على الإدلاء بصوتهم والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وبدأت بالفعل مرحلة التصويت لانتخابات مجلس النواب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى غدًا.

وتابع حسن، أنه بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس النواب وإيمانا من المبادرة بدورها الوطني ورفع الوعي والمشاركة الإيجابية، أطلقت حملة توعوية على وسائل التواصل الأجتماعي منذ أيام تستمر على مدار فترة الانتخابات، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في هذه الخطوة الهامة وتعزيز الدور الحيوي للمرأة وأهمية مشاركتها في انتخابات مجلس النواب، خاصة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية وأثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.

وأوضح، أن فريق من المتطوعين والمتطوعات بمبادرة «أنتي الأهم» قام بتسهيل عملية الانتخاب باللجان من خلال الإشراف على دخول المشاركين وتحقيق التباعد الاجتماعي ونشر إرشادات وتوعية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع أدوية وقائية وفيتامينات لتعزيز المناعة.

وقالت الدكتورة رحاب محمود، مسئولة التنسيق والعلاقات بحملة «انتي الأهم» أن فريقا من المتطوعين والأطباء قاموا بتوعية الناخبين بكيفية رفع كفاءة الجهاز المناعي عن طريق توزيع ورق به إرشادات، وذلك أمام اللجان الانتخابية بمدينة الرحاب لمنع الاختلاط وانتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الحملة هدفها أيضًا الدعم والتمكين السياسي للمرأة.

وأضافت أن حملة «أنتي الأهم» قامت بتوزيع شنط على الناخبين قبل دخولهم لجان الاقتراع، تحتوي على أدوات تعقيم وتطهير وكمامات وأدوية خاصة لرفع كفاءة الجهاز المناعي، مشيرة إلى أن أغلب المتطوعين في الحملة هن من الفتيات خريجي كليات الطب والصيادلة.

وصرح الدكتور حاتم الشلقامي مسؤول المتطوعين في حملة أنتي الأهم أن المشاركة في ذلك الاستحقاق الديمقراطي جاء داعماً وابرازاً لدور الشباب الهام في المشاركة في العملية السياسية في مصر في هذا الوقت الذي تحتاج فيه مصر لتضافر كافة الجهود لمصلحة الوطن وانعكاساً لرؤيتنا في دعم الشباب.