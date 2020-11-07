شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لوزير النقل للإعلان عن تفاصيل مؤتمر «Trans MEA» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مؤتمرا صحفيا، غدا الأحد بمقر الوزارة للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل 2020 «Trans MEA». ويعد المؤتمر واحدٍا من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية، والذى يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، الريادة والنمو انطلاقاً من قطاع النقل شرايين التنمية، وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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