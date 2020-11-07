شكرا لقرائتكم خبر عن عقب تلقيه العلاج.. عودة القاضي المصاب بهبوط إلى لجنته بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد قاضي لجنة معهد المستقبل الأزهري بالسويس والذي أصيب بهبوط في الدورة الدموية لمتابعة عملية الإشراف بلجنته فور تلقيه العلاج داخل المستشفي وشعوره بتحسن يمكنه من إعادة القيام بواجبه في اللجنه الانتخابية. وكانت اللجنه العامة المشرفه على الانتخابات بالسويس دفعت بقاضي بديل فور نقل قاضي اللجنه للمستشفي على اثر تعرضه لهبوط نتيجة الإرهاق، وما أن تماثل للشفاء حتي عاد إلى اللجنه مجددا لمباشرة مهام إشرافه على عملية التصويت بها. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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