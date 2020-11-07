شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بين أنصار المرشحين بميت غمر .. ومرتضى منصور يشعل المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات النواب بدائرة ميت غمر منافسة شرسة بين المرشحين ومشادات بين أنصارهم أمام اللجان بسبب الدعاية المباشرة والتوجيه للناخبين لصالح بعض المرشحين ونشبت مشاجرات بين أنصار مرتضى والنائب بدوى عبداللطيف وأحمد الألفي في عدد من قرى ميت غمر بسبب قيام أنصار مرتضى بتوزيع صوره ورقمه الإنتخابى على الناخبين أثناء دخولهم اللجنة وكذلك نشبت مشادات بين أنصاره وأنصار أحمد الألفى امام لجان مدينة ميت غمر ولجان قرية بشلا وتدخلت قوات الشرطة لتهدئة الأمور .

وتشهد الدائرة منافسة بين 35 مرشح بينهم 3 نواب سابقين وهم المستشار مرتضى منصور وأسامه راضي واللواء بدوى عبداللطيف مرشح الوفد الجديد

بالإضافة لدخول أحمد الألفي مرشح حزب مستقبل وطن المنافسة على مقعدى الدائرة

وأشعل المستشار مرتضى منصور المنافسة بعدما بدأ في كيل الاتهامات للمرشحين بإنفاق الملايين للحصول على مقعد البرلمان ودشن عدد كبير من أهالي ميت غمر حملات تطالب بإسقاط مرتضى منصور في الانتخابات مؤكدين أنه سبق وصرح إن البلد مافيش فيها راجل ويجب على رجال ميت غمر إسقاطه بينما أكد مؤيدوه أن «منصور» سيحصل على أعلى الأصوات كما حدث في الانتخابات السابقة بينما دشن مؤيدى نادى الزمالك هاشتاجات تدعو لإنتخابه لدورة ثانية بالبرلمان بحجة أنه قدم خدمات كبيرة للدائرة .

يذكر أن دائرة ميت غمر بها 522 ألف صوت انتخابي ومخصص للدائرة مقعدين وبها 169 لجنة انتخابية في 76 مقر انتخابي، منهم 35 لجنة بالمدينة، و134 لجنة بالقري، وتبلغ الكتلة التصويتية للقري 414 ألف و448 صوتا، فيما تبلغ الكتلة التصويتية للمدينة 107 ألف و687 صوتا، بإجمالي عدد أصوات الدائرة 522 ألف و135 صوتا، ولذلك يراهن جميع المرشحين على القري والتي تمثل 75% من الكتلة التصويتية لحسم النتيجة .

توافد الناخبين على لجان قرية بشالوش وسنتماى مسقط رأس مرتضى منصور

توافد الناخبين على لجان قرية بشالوش وسنتماى مسقط رأس مرتضى منصور

توافد الناخبين على لجان قرية بشالوش وسنتماى مسقط رأس مرتضى منصور

توافد الناخبين على لجان قرية بشالوش وسنتماى مسقط رأس مرتضى منصور

توافد الناخبين على لجان قرية بشالوش وسنتماى مسقط رأس مرتضى منصور