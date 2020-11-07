شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب «مهندسي القاهرة» يدلي بصوته بانتخابات مجلس النواب 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسين القاهرة، صباح اليوم بصوته الانتخابي ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة.

ودعا النقيب الناخبين الذين يحق لهم التصويت لأداء هذا الواجب الوطنى من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب لاختيار ممثليهم بمجلس النواب بارادة حرة.

وأشار أبو سنة إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات من الواجب والمسئولية الوطنية لتدعيم القاعدة الديمقراطية، وعلى الناخبين استثمار المناخ الديمقراطى الذى تجرى فيه الانتخابات واختيار الافضل لإثراء الحياة النيابية والسياسية الذى من شأنه تطوير البنية التشريعية بما يتسق مع جهود القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.