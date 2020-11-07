شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار التنسيق الكامل مع حماية الأراضى الزراعية بمديرية الزراعة لرصد أية تعديات مخالفة والإزالة الفورية فى المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية ، مشدداً بتكثيف الحملات والتصدى بكل حزم لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة إنتخابات مجلس النواب واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية علي مساحة 296 م2 بقري الحامول بمنوف والكمايشة بتلا وأبو مشهور بمركز ومدينة بركة السبع خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مؤكداً على أنه لاتهاون فى حق الدولة والتصدى بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.

يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.