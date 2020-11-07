شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: هدفنا الخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت غرفة عمليات انتخابات حزب حماة الوطن بالأمانة العامة بالقاهرة، لمتابعة الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب عملها منذ 8 صباحا، برئاسة اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب وعدد من قيادات وكوادر الحزب .

قال اللواء محمد على بلال أمين عام الحزب، إننا نعمل وفق خطة محددة لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظات تقوم برفع تقارير بشكل مستمر للغرفة المركزية لإزالة أي عقبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين في الانتخابات.

ولفت أمين عام الحزب إلى أن أمانات الحزب في المحافظات تعمل على تسهيل عملية نقل الناخبين في المناطق النائية لمقار اللجان لتأدية واجبهم الدستورى، كما تم تزويد مجموعة من شباب الحزب بلاب توب ووسيلة اتصال بالإنترنت لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات تؤكد رغبة المصريين في تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الوطني.

وأشار بلال، إلى أن معدلات المشاركة بانتخابات مجلس النواب، مهمة للغاية، وهناك تحركات كبيرة للحزب بهدف دعوة الناخبين للتصويت من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة باعتبارها واجبًا دستوريًا، مؤكدا أن هدفه إعلاء المصلحة الوطنية والخروج بمشهد انتخابى يليق بالدولة المصرية، أمام العالم كما حدث في انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب.