شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مرسى مطروح تكثف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي وعلم الروم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ان عمليات رفعناه الامطار من التجمعات تتم على قدم وساق وتقوم سيارات لشفط المياه بالتوجه إلى الطريق الدولي وحي الشروق بالكيلو 7 وعلم الروم والريفية والطريق الدوليلمتابعه القضاء على التجمعات المطرية على الطرق الرئيسية ومحاولة إزالتها لاعادة الخالة المرورية إلى سيولتها الطبيعية، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة ازالة مياه الأمطار .

ورفع مجلس المدينة حالة الطوارئ واستعداد كافة السيارات والمعدات للعمل على مدار الساعة لإزالة تجمعات مياه الأمطار بالميادين بالشوارع والمناطق التي تضررت من الأمطار وجاري العمل على إزالة تجمعات مياه الأمطار من باقي الشوارع.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، على تشكيل فرق إنقاذ وطوارئ بمجلس المدينة لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار بمعدات الشفط وسيارات الكسح ولوادرات والمعدات المخصصة لازالة تجمعات الأمطار.

وأوضح رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بازالة تجمعات مياه الامطار بنطاق المدينة.