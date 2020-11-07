شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بمعاونة كبار السن وذوي الهمم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع قوات الأمن والقضاه والمشرفين على العملية الإنتخابية لمد يد العون للتيسير على المواطنين، وخاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، للإدلاء بأصواتهم بجميع اللجان والمقار الإنتخابية خلال أيام إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتى انطلقت اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحا والمستمرة على مدار اليوم حتى التاسعه مساءا قبل غلق اللجان والمقار الإنتخابية ،وسط جو يسوده النزاهه والديمقراطية والشفافية.

وتيسيراً على الناخبين من كبار السن وذوي الهمم لمعاونتهم في المشاركة في العملية الإنتخابية، قدم القضاه والشرطة المدنية والمشرفين على الإنتخابات في عدد من اللجان الانتخابية بمركز فاقوس بالوحدة المحلية بالدميين، وبمركز أبوكبير في عدد من اللجان، وبمركز منيا القمح في لجنة الشؤون الاجتماعية بالعزيزية رقمي ٧، ٨ قدموا كافة المساعدات لكبار السن وذوي الهمم، الذين حرصوا على الذهاب للجان الإنتخاب للإدلاء بأصواتهم دون تحمل مشقه أوعناء .

أكد المحافظ أهمية المشاركة السياسية، لكل المواطنين المصريين والخروج للإدلاء بأصواتهم وإختيار المرشح المناسب والذي يحقق الصالح العام لمحافظتهم وحل مشاكلهم الجماهيرية وبخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وإشراكهم في جميع المناسبات والأحداث.