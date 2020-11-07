شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات وكبار السن يتصدران المشهد أمام لجان المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية اقبالا كبيرا وزجام للناخبين خاصة فى القرى للإدلاء بأصواتهم وتعد الاغلبية للسيدات وكيار السن بين صفوف الناخبين. وتضم محافظة المنوفية 2 مليون و698 ألف 758 ناخب داخل (926) لجنة فرعية و512 مقراً إنتخابياً و 6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب التى ستعقد على مدار يومين. الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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