شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وبرق في سماء مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشهد محافظة مطروح منذ ساعتين تقريبا امطار رعدية وبرق بشكل مكثف ومستمر مما كون انهارا من مياه الامطار بالشوارع الرئيسية بالعاصمة مرسى مطروح والمدن الرئيسية بالمحافظة . وعلى مدار يومين تواصل الأجواء المطرية حضورها وبكثافة فى سواحل البحر المتوسط الشمالية فيما يخص محافظة مطروح. وتشهد درجات الحرارة بمحافظة مطروح انخفاضا ملحوظا بشكل عام خاصة مع تزايد فرص تساقط المطر بشكل اكبر على مستوى المحافظة والساحل الشمالى . الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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