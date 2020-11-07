نقيب مهندسين القاهرة يدلي بصوته بانتخابات مجلس النواب 2020

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدلى اللواء مهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسين القاهرة رئيس هيئة موانئ البحر الأسبق صباح اليوم السبت بصوته الانتخابي ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة. ودعا الناخبين الذين يحق لهم التصويت لأداء هذا الواجب الوطنى من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب لاختيار ممثليهم بمجلس النواب بارادة حرة .

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