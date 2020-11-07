شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى فى اجتماعه بمدبولى والمشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تهدف التجمعات البدوية فى شبه جزيرة سيناء إلى دعم المجتمع السيناوى تنموياً من كافة الجوانب فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، وبحيث تكون تلك التجمعات بمثابة تطوير عمرانى وسكنى متكامل الأركان الخدمية من طرق ومحاور وإمدادات طاقة وشبكات رى لزراعة واستصلاح الأراضى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، والفريق أسامة عسكر رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أيمن عاشور استشاري محافظة جنوب سيناء.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لإقامة التجمعات البدوية بسيناء.