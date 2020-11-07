حصاد الوزارات.. الصحة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 200 حالة يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
"الصحة" تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 200 حالة يوميا.. وتؤكد: فصل الشتاء وتخفيف الإجراءات الاحترازية وراء زيادة الإصابات.. رئيس لجنة كورونا: الموجة الثانية ليست أشرس من الأولى والمدارس مؤمنة
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