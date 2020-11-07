شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مغني الراب الأمريكي كينج فون في إطلاق نار بأتلانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مغني الراب كينج فون في إطلاق نار سجل في مرآب ملهى ليلي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، حسبما أعلنت السلطات السبت.

ولقي كينج فون (26 عاما)، واسمه الحقيقي دايفون بنيت، فجر الجمعة وكذلك شخص آخر حتفه في إطلاق النار، الذي أصيب خلاله أربعة أشخاص آخرون بأعيرة نارية، حسبما ذكرت الشرطة الفيدرالية لولاية جورجيا، المكلفة بالتحقيق حول الواقعة.

ووقع الحادث خلال شجار بين مجموعتين من الشباب، وتدخل لاحقا فيه شرطي من أتلانتا ليس بالخدمة كان يعمل في الملهى الليلي وشرطي آخر كان يقوم بأعمال حراسة دورية قرب الموقع، وقد أطلقا النيران من أسلحتهما من أجل "وقف إطلاق النار".

وذكرت شرطة أتلانتا في بيان أن "محققينا يعتقدون أن كينج فون أصيب بعيار ناري خلال إطلاق النار الأول بين مجموعتين من الرجال، قبل أن تستجيب الشرطة وتحاول وقف إطلاق النار".

ونقل مغني الراب إلى مستشفى على متن سيارة خاصة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعيار ناري، بينما اعتقلت الشرطة شخصين على صلة بالحادث.

ويشار إلى أن كينج فون منحدر من ولاية شيكاغو، وقد بدأ مسيرته في غناء الراب عقب الانتقال إلى أتلانتا، وكان يعتقد أن مستقبلا فنيا واعدا في انتظاره، وقد أطلق قبل أسبوع أحدث ألبوماته “Welcome To O'Block" .