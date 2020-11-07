شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة بالبحيرة وتوقف حركة الصيد بالسواحل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، ماتسبب فى توقف حركة الصيد بمركزى رشيد وإدكو، نظرا لارتفاع مستوى الامواج وكذلك توقف الحركة التجارية.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية والوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة، وتطهير صفايات المطر والمصارف والترع لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار.

وأشار محافظ البحيرة إلى تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمراجعة أى أحداث طارئة وتلقي بلاغات المواطنين وحل الأزمات المتعلقة بالأمطار بشكل فورى .











