شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. أبرزها تصويت الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان الاقتراع بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، منذ فتح باب التصويت، إقبالا واسعا من المواطنين، وفتحت اللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين الذين يتجاوز عددهم الـ31 مليون ناخب.





وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2020، داخل لجنته الانتخابية، بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، بمصر الجديدة في محافظة القاهرة.

كما وجه الرئيس السيسي، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع اتباع أساليب الوقاية لجميع المواطنين داخل وخارج اللجان الانتخابية.