شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يحجب تغريدات ترامب عن نتائج الانتخابات فى بنسلفانيا مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجب موقع "تويتر" للتدوين القصير تغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن نتائج الانتخابات.

وكان ترامب قد قال فى سلسلة من التغريدات، إن الناس يصرخون "أوقفوا العد" ونطالب بالشفافية، حيث تم رفض دخول المراقبين القانونيين إلى غرف الفرز!

وقال إنه تم استلام عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى بعد الساعة 8 مساء فى يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات مما يغير النتائج تمامًا وبسهولة فى ولاية بنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى.

وأضاف: "كمسألة منفصلة، لم يُسمح بمراقبة مئات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانونى"، واعتبر أن ذلك سيؤدى أيضًا إلى تغيير نتيجة الانتخابات في العديد من الولايات ، بما في ذلك ولاية بنسلفانيا ، والتي اعتقد الجميع أنه فاز بها بسهولة في ليلة الانتخابات، فقط لنرى التقدم الهائل يختفى، دون السماح لأى شخص بالمراقبة لفترات طويلة من الزمن، ما الذى حدث.

وتابع: "حدثت أشياء سيئة خلال تلك الساعات التى لم يُسمح فيها بالشفافية القانونية بشراسة وبقسوة. كانت الجرارات تسد الأبواب والنوافذ مغطاة بورق مقوى سميك حتى لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد. حدثت أشياء سيئة في الداخل. تغييرات كبيرة حدثت".