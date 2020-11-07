شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير منظمة وتباعد اجتماعي خلال التصويت بانتخابات نواب الشرقية.. صورة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناخبون بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، وعيهم الكامل حيث طبقوا كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقاموا بتنظيم الطوابير بمسافات متباعدة خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وذلك قبل وقف التصويت لبدء ساعة الراحة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب واجب وطنى على الجميع فهو يجسد وعى الشعب المصرى وحرصه على المشاركة فى بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب واعادة بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها والاعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.



طوابير منظمة للناخبين فى الشرقية خلال الإدلاء بأصواتهم طوابير منظمة للناخبين فى الشرقية خلال الإدلاء بأصواتهم

وأشاد المحافظ بوعى المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والشباب لما شهده من توافدهم على اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية ومشهد يعبر عن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد على المشاركة والذهاب إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم و التعبير عن أرائهم واختيار من يمثلهم بمجلس النواب وسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين بالعملية الانتخابية.

وفى هذا السياق توافد العاملون بقطاع الشباب والرياضة على اللجان الانتخابية للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة واستقرار الوطن وكذلك قيام شباب البرلمان بالتواجد أمام اللجان الانتخابية لتنظيم صفوف الناخبين وإرشادهم الى لجانهم الانتخابية وكذلك مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بإدارتى فاقوس والحسينية الزراعيتين للإدلاء بأصواتهم، وتوافد العاملون بمديرية التربية والتعليم على اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة على اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب مسؤوليه كبيرة وواجب وطنى لاستكمال الحياة النيابية وترسيخاً للديموقراطية وضماناً لأمن واستقرار البلاد.



طوابير الناخبين فى الشرقية

وفى الشرقية، يصوت الناخبون، لاختيار 42 نائبا، منهم 21 "قائمة"، و21 "فردى"، من بين 246 مرشحا "فرديا" بـ 8 دوائر، تضم 1597 لجنة فرعية، يشرف عليها 982 مركزا انتخابيا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبين من دائرة واحدة بالسويس، ونائبين من دائرتين ببورسعيد، ونائبين من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.