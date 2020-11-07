شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تستقبل وفد من البرلمان العربى لمتابعة انتخابات النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، بمقر الهيئة، وفد من البرلمان العربى، برئاسة النائب حسن البرغوثى، نائب رئيس البرلمان العربي، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2020، حيث أشاد الوفد بأداء ودور "الوطنية للانتخابات" في تنظيم انتخابات مجلس النواب سواء خلال هذه الجولة أو في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لتلك الانتخابات.



الهيئة الوطنية تستقبل وفد من البرلمان العربى الهيئة الوطنية تستقبل وفد من البرلمان العربى

وفى بداية اللقاء رحب المستشار لاشين إبراهيم، بالوفد البرلماني العربي، ثم استعراض القرارات الصادرة من قبل الهيئة على النحو الذي نظمه القانون والدستور المصري، مؤكدا على حرص الهيئة على تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية في الاشراف على الانتخابات وتلتزم بحياد القاضي وتجرده في أحكامه.

وأكد رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة حريصة على تحقيق هدف المنظمات والأجنبية والمحلية في المتابعة المحايدة للانتخابات، والتي تستهدف الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات عن طريق الرصد والمتابعة ورفع التقارير بشأن دقتها.



المستشار أحمد عبد العزيز عامر

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، كافة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإتمام عمليات الاقتراع والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث ألزمت جميع أطراق العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانية لمن لا يحملها امام مراكز الاقتراع فضلا عن التأكد على التباعد الاجتماعى في الطوابير الانتخابية.



جان من لقاء الهيئة الوطنية مع وفد من البرلمان العربى جان من لقاء الهيئة الوطنية مع وفد من البرلمان العربى

من جانبه أشاد وفد البرلمان العربي بحسن قرارات "الهيئة الوطنية" في تنظيم العملية الانتخابية، وما تبذله من جهود في إتمام الانتخابات وسط ظروف احترازية بسبب كورونا.

وضم اللقاء كل من المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد عبد العزيز عامر رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة.

ومن البرلمان العربى النواب يوسف رحمانية رئيس لجنة شؤون الدستورية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى، اسماعيل عبد الرحمن وأميرة فرج ودلال جاسم وعبد اللطيف بن يعقوب علوى الباشا ناصر ومحمد مرشدى ومحمود حسن وناعمة عبد الله أعضاء البرلمان العربي.



الهيئة الوطنية للانتخابات تستقبل وفد من البرلمان العربى للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات تستقبل وفد من البرلمان العربى للانتخابات



















