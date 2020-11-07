شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التصويت فى انتخابات مجلس النواب مؤقتا بسبب ساعة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منذ قليل، عن توقف التصويت باللجان الفرعية البالغ عددها 9468 لجنة بشكل مؤقت لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وأعلن رؤساء اللجان الفرعية للحاضرين في المراكز الانتخابية التوقف عن التصويت مؤقتا لبدء فترة الراحة، ويغلق مقر اللجان مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب كل لجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستیکي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، ويتم إثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

وتفتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.