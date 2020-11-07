شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يصف انتخابات النواب بالعرس الديمقراطى ويدعو الجميع للمشاركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب وممارسة حقهم الدستوري، واصفا العملية الانتخابية بـ"العرس الديمقراطي"، قائلاً: نطمح أن يكون الإقبال على الانتخاب متزايدا خلال الساعات المقبلة.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات صحفية اليوم السبت، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة محمد فريد الابتدائي، " نتمني إتمام هذا العرس الديمقراطي باختيار الغرفة الأولى ليكتمل البناء التشريعي، مؤكدا أنه سيكون هناك تكامل وتوافق بين غرفتي التشريع لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون".

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إننا سعداء بسير العملية الانتخابية والتدابير الاحترازية المقدمة من وزارة الصحة في منتهى الدقة والرقى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشيوخ، أن المرحلة القادمة ستشهد توافق وتنسيق وتكامل بين الغرفتين التشريعيتين لصالح المواطنين والبلد.