المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، على الإدلاء بصوتها في لجنتها الانتخابية بـمدرسة الخلفاءالإعدادية بنين بمنطقة مصر الجديدة، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة القاهرة.

وصرحت «راغب» أن حرصها على الإدلاء بصوتها هو لإيمانها بأن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن مصري يرغب في مستقبل أفضل له ولأبنائه وحق دستوري لا يجب التخلي عنه، وبأن المجتمع المصري لا يختلف عن غيره من المجتمعات المتحضرة ويجب أن يكون التشريع هو أحد أهم أدواته فى إجراء تحولاته الكبرى على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

كما أعربت عن فخرها بالتمثيل القوى للشباب تحت قبة البرلمان الذي يساهم فى خلق كوادر شبابية؛ وذلك باعتبارهم المحرك الرئيس الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمع.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب في الفترة من 17 لـ 26 سبتمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين؛ أقُيمت الأولى فى دوائر 14 محافظة، بينما تُقام الثانية في دوائر 13 محافظة ومن ضمنها محافظة القاهرة.

الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020

الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020

الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020