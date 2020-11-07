شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بمنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، اليوم، عدد من اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية، ومدرسة المساعى المشكورة الإعدادية بمركز ومدينة منوف، للتأكد من انتظام سير العملية الإنتخابية وعدم وجود معوقات قد تؤثر على العملية الإنتخابية، فضلا عن التأكد من توافر كافة سبل الدعم اللازمة لإنجاح العملية الإنتخابية، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وأدلى نائب المحافظ بصوته في إنتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الإنتخابية بمدرسة الشهيد أحمد سلامة الثانوية العسكرية بمنوف، واطمئن على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والإلتزام بالمسافات البينية بين الناخبين أثناء مشاركتهم في الإنتخابات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذا توفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للقيام بالإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأكد نائب المحافظ على تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بضرورة إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات وتذليل العقبات أمام الناخبين، مؤكداً على إستمرار متابعة العملية الإنتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.