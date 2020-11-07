شعراوي يكلف بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار من أمام لجان محافظتي كفر الشيخ والغربية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل مع غرفة عمليات محافظتي الغربية وكفر الشيخ، لسرعة الدفع بعدد من سيارات شفط المياة لرفع تراكمات مياه الأمطار الموجودة أمام عدد من اللجان في مراكز قطور وكفر الزيات بالغربية وسيدي سالم بكفر الشيخ والتي كانت تعوق تواجد المواطنين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وذكر بين صحفي، السبت، إنه تم على الفور الدفع بسيارات لشفط المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من العاملين وجاري سحب تراكمات مياه الأمطار للتيسير والتسهيل على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

كما كلف الوزير غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظات والتي من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الغزيرة لسرعة التنسيق والدفع بسيارات شفط المياه حتي لا تتأثر العملية الانتخابية.

وزير التنمية المحلية يكلف بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار من أمام لجان محافظتي كفر الشيخ والغربية

وزير التنمية المحلية يكلف بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار من أمام لجان محافظتي كفر الشيخ والغربية

وزير التنمية المحلية يكلف بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار من أمام لجان محافظتي كفر الشيخ والغربية

وزير التنمية المحلية يكلف بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار من أمام لجان محافظتي كفر الشيخ والغربية

وزير التنمية المحلية يكلف بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار من أمام لجان محافظتي كفر الشيخ والغربية