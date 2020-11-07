شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس يتابع الاختبارات الأولية للأئمة والإداريين المتقدمين لمنحة الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية أوقاف السويس، بقيادة الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، صباح اليوم السبت، الاختبارات الأولية للأئمة والإداريين المتقدمين لمنحة الماجستير عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بديوان عام المديرية تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف.

قال الشيخ ماجد راضي إن منح الماجستير تأتي ضمن 1000 منحه مجانية أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للأئمة والإداريين حرصا على الارتقاء بمستوى العاملين بالوزارة سواء بالمستوى الدعوي أو الإداري.

وأضاف «راضي» أنه تقدم عدد 38 من الأئمة والإداريين من العاملين بمديرية أوقاف السويس الراغبين في الحصول على منحة الماجستير، مشيرا إلى أنه تم عقد لجنة الاختبارات بديوان عام المديرية، مؤكدا أن الاختبارات تمت بكل دقة وشفافية متمنيا التوفيق للجميع.