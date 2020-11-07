شكرا لقرائتكم خبر عن مسن حاملا علم مصر وصورة السيسي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الحاج عبدالرحمن أحمد نصر، البالغ من عمره قرابة خمسة وسبعون عاما على المشاركة في إنتخابات مجلس النواب بأحدي اللجان الانتخابية بقرية السماعنة، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حاملا علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أن المشاركة واجب وطني ويجب على الجميع النزول والإدلاء بأصواتهم من أجل استكمال مرحلة البناء والتنمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على الجميع، فهو يجسد وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في بناء منظومة إصلاح كاملة، لمواجهة التحديات والصعاب وإعادة بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، والإعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والشباب، لما شهده من توافدهم على اللجان الإنتخابية والإدلاء باصواتهم وسط أجواء إحتفالية ومشهد يعبرعن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد على المشاركة والذهاب إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم، والتعبير عن آرائهم واختيار من يمثلهم بمجلس النواب وسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين بالعملية الانتخابية.