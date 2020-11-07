شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط بمدينة العبور في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية نسب إقبال متباينة في بعض اللجان، وذلك خلال منتصف اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ففي بعض اللجان شهدت إقبالا متوسطا خاصة من كبار السن والسيدات.

ونظم عدد من المواطنين فرق لمساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية، فيما منعت الفرق الأمنية أي تجمعات أمام المقرات الانتخابية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للناخبين من دخول اللجنة دون ارتداء كمامات للواقية من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إعداد ممر لدخول الناخبين يسمح بمرور ناخبين فقط، في مقابل إعداد ممر أخر لخروج الناخبين.

واوضح أحد رؤساء اللجان أن المقرات الانتخابية تم تعقيمها صباح اليوم الانتخابي ومنتظر التعقيم بعد انتهاء اليوم الانتخابي، ورصدت «المصري اليوم» تواجد أدوات التعقيم والكحول ومعقمات اليدين داخل اللجان الانتخابية.

وأشار أحد رؤساء اللجان أن نسب التصويت متوسطة بالنسبة لليوم الأول ونسب المشاركة الأكبر من كبار السن والسيدات، وأشار أنه لا يتم السماح لتواجد أكثر من شخصين فقط داخل اللجنة الانتخابية لمراعاة التباعد الاجتماعي.