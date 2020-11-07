شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع انتظام سير انتخابات النواب من داخل غرفة العمليات المركزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم، انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت اليوم وتستمرلمدة يومين.

وأشاد محافظ المنوفية بحجم إقبال الناخبين وتزايد الأعداد على المقرات واللجان الإنتخابية منذ الساعات الأولى لفتح اللجان بنطاق المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب والتأكيد على ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف على الحياد التام من المرشحين وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز من يمثلهم فى الإنتخابات.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات وتذليل العقبات أمام الناخبين وتوفير سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية، مؤكداً على إستمرار متابعة العملية الإنتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.