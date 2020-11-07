شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى الطلاب الفائزين بالمسابقة الفنية التي نظمتها ادارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب .

حيث تم تكريم كل من الطالب عمر ابراهيم احمد الحاصل على المركز الاول في مسابقة الغناء الفردي وفى المركز الثاني الطالبة أماني سعد رمضان والطالب فام فهمى فريد في المركز الثالث

وفى مسابقة العزف الفردي حصل الطالب محمد عبدالشافي على المركز الاول والطالبة سمر محمد على على المركز الثاني والطالبة شيماء عبادي على المركز الثالث

تكريم الفائزين بالمسابقة الفنية بجامعة جنوب الوادى