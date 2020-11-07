شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بالإسماعيلية تنظم محاكاه لانتخابات مجلس النواب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مدرسة القومية العربية الابتدائية بالإسماعيلية، اليوم السبت، نظام محاكاة متكامل للعملية الانتخابية بجميع عناصرها بداية من الناخبين والمرشحين والقضاء وأعضاء اللجان والاجراءات الاحترازية بها بالتزامن مع سير العملية الانتخابية التي انطلقت لانتخاب مجلس النواب بالمحافظة.

وشارك الطلاب بالمدرسة في مشهد الانتخابات وبأستخدام ادوات التعقيم والكمامات والحبر الفسفورى كما قامت الشرطة المدرسية بتأمين اللجان الانتخابية في مشهد رائع اشاد به الاهالى واولياء الامور.

وقالت سماح على، مديرة المدرسة، إن الهدف هو ترسيخ الانتماء والتوعية بالمشاركة السياسية والانتخابات بأعتبارها من اهم المبادى الدستورية لاختيار البرلمان.

وأضافت أن أداء الطلاب والطالبات بالمدرسة الذين شاركوا في المحاكاه ادهشها بسبب اتقانهم الأدوار التي قاموا بها تحت شعار«صوتك امانة» لتأكيد على أهمية المشاركة.

محاكاة كاملة للانتخابات البرلمانية بمدرسة بالاسماعيلية تنال اعجاب المواطنيين

محاكاة كاملة للانتخابات البرلمانية بمدرسة بالاسماعيلية تنال اعجاب المواطنيين

محاكاة كاملة للانتخابات البرلمانية بمدرسة بالاسماعيلية تنال اعجاب المواطنيين

محاكاة كاملة للانتخابات البرلمانية بمدرسة بالاسماعيلية تنال اعجاب المواطنيين

تلميذ يقوم بدور قاضى ورئيس لجنة فى نموذج محاكاة للانتخابات البرلمانية

تلميذ يقوم بدور قاضى ورئيس لجنة فى نموذج محاكاة للانتخابات البرلمانية