رئيس لجنة بشبرا الخيمة يساعد سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت إحدى لجان دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نزول المستشار رئيس اللجنة إلى الطابق الأرضي لعدم قدرة سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة الصعود إلى الدور الثاني للادلاء بصوتها. وقام رئيس اللجنة، بحسب الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، باعطاء السيده ورقة الإقتراع، وأدلت بصوتها، وذلك في حضور اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا. وأكدت السيدة أنها حرصت على المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني ودستوري، مطالبة الجميع بالنزول والمشاركة بإيجابية في الانتخابات بعيدا عن السلبية كي تؤتي هذه الانتخابات ثمارها. رئيس لجنة بشبرا الخيمة ينزل الطابق الأرضي للسماح لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها رئيس لجنة بشبرا الخيمة ينزل الطابق الأرضي للسماح لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها رئيس لجنة بشبرا الخيمة ينزل الطابق الأرضي للسماح لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها رئيس لجنة بشبرا الخيمة ينزل الطابق الأرضي للسماح لسيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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