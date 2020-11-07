شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتبي الخدمات البريدية محرم بك المطور وبشاير الخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اليوم، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، مكتب الخدمات البريدية محرم بك ثان الذي تم تحديثه وتوسعته وأصبح مكتب خدمات تم تزويده بكافة أجهزة التحول الرقمي ليصبح مكتب خدمي على مستوى رفيع.

عقب ذلك افتتح المحافظ والوزير مكتب الخدمات البريدية بشاير الخير بمنطقة غيط العنب ، والذي يعد مشروعا جديدا تم إنشاؤه حديثا بأحد المشروعات القومية التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بإنشاء مكاتب خدمات للمواطنين بها ، وتم إدخال أحدث الخدمات الرقمية والأحوال المدنية بمكتب بشاير الخير ليصبح من أحدث مكاتب البريد المتطورة بالمحافظة .

يأتي افتتاح المكاتب فى إطار الخطة الاستراتيجية للتطوير، بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للمعايير الدولية، وإيمانا بأن المواطن المصرى محور اهتمام الدولة ، ليحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر ، حيث تم تحويل عدد كبير من مكاتب البريد لمراكز خدمات بريدية متكاملة تعمل بكفاءة عالية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتيسير وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتبي الخدمات البريدية محرم بك المطور وبشاير الخير

محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتبي الخدمات البريدية محرم بك المطور وبشاير الخير

محافظ الإسكندرية ووزير الاتصالات يفتتحان مكتبي الخدمات البريدية محرم بك المطور وبشاير الخير