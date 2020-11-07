شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«البوابات الإلكترونية».. إجراءات أمنية مشددة لتأمين انتخابات مجلس النواب بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت انتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس، اليوم السبت، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة التي فرضت كردونات أمنية أمام المقار الانتخابية بعدة أمتار والسماح فقط للناخبين وحاملي تصاريح الانتخابات من الدخول.

وقامت شرطة المفرقعات بإجراء مسح أمني للجان بعناصر الفحص المدربة قبل عملية بدء التصويت وسط انتشار أمني مكثف وتم توافر بوابات إلكترونية للكشف على متعلقات الناخبين وفحص الحقائب في إطار خطة التأمين.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

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