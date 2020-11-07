شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل فريق من المجلس الوطني للاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى فريق من المجلس الوطنى للاعتماد ( إيجاك ) والذى ضم كلا من الدكتور شريف عبدالرحمن الاتربى من كلية الهندسة جامعة حلوان والدكتور شريف احمد القيعى من المركز القومي للبحوث والذى يقوم بعمل زيارة لمعمل الإلكترونيات والاجهزة النانومترية بكلية العلوم بهدف التقييم للحصول على الاعتماد الدولي في مجال معامل القياس.

وأشار الدكتور خالد بن الوليد مدير معمل الالكترونيات والاجهزة النانومترية بان المعمل يتكون من 4 وحدات وهى وحدة التكنولوجيا الحيوية ووحدة تصنيع الاجهزة ووحدة القياسات ووحدة تحضير العينات النانو مترية ويتعامل المعمل مع العديد من الجهات الصناعية والبحثية وأن الزيارة تستهدف تقييم عدد 2 إختبار بالمعمل وهما تعيين حجم وتوزيع المواد النانومترية وقياس الخصائص الضوئية للمواد تمهيداً للحصول على شهادة الايزو في هذه المجالات.

وفد لزيارة جامعة جنوب الوادى