شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة «القومي للمرأة» تتابع سير الانتخابات وتتلقي شكاوي واستفسارات السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد فريق متابعة الانتخابات التابع للمجلس القومي للمرآة توافد السيدات على اللجان خلال الساعات الأولي من صباح اليوم، الأول للتصويت في الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة المرحلة الثانية حيث رصد الفريق إقبال متوسط من السيدات على اللجان في الساعات الأولي اليوم الانتخابي الأول.

ورصدت عدسة الفريق الفريق توافد للسيدات على المقار الانتخابية، خاصة من كبار السن وطوابير متوسطة أمام المقار الانتخابية، ورصدوا تواجد الشرطة النسائية بالمقار الانتخابية ومساعدتهم للناخبات.

فيما انتظم العمل في غرفه عمليات المجلس القومي للمرأة لاستقبال شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الاول من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.