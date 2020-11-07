شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة بحي غرب شبرا يساعد سيدة من ذوي الهمم للإدلاء بصوتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رئيس لجنة بحي غرب بشبرا الخيمة على مساعدة سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها بأنتخابات مجلس النواب.

وقام رئيس اللجنة بالنزول من مقر لجنتة بالدور العلوى وتوفير الجو المناسب للسيدة، وكذلك توفير أدوات إدلاء حتي تمت عملية التصويت بسهولة ويسر.

وتجرى الانتخابات بالقليوبية في 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية، كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لاظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.