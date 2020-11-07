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شكرا لقرائتكم خبر عن الدواغرة ينتفضون لدعم مرشح القبيلة والقائمة الوطنية من أجل مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خرج أبناء قبيلة الدواغرة بمركز بئر العبد بشمال سيناء جماعات كبيرة رجالا ونساء لدعم مرشح القبيلة والقائمة الوطنية من أجل مصر، حيث شهدت لجان الدواغرة زحام كبير وطوابير من الناخبين.
وينافس مرشح القبيلة المستقل في الدائرة الثانية ببئر العبد ، سلامي الرقيعي، البرلماني السابق لعدة دورات نيابية، مرشح مستقبل وطن نصر الله الأقرع ، ابن قبيلة الأخارسة، واللواء سالم عبد الله أبن قبيلة البياضية وعدد 9 مرشحين آخرين.
وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.
كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا "31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.
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