شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بتوافد المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية علي لجان الإنتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والشباب لما شهده من توافدهم علي اللجان الإنتخابية، والإدلاء باصواتهم وسط أجواء إحتفالية ومشهد يعبرعن قوة وتماسك الشعب وحرصه الشديد علي االمشاركة و التعبير عن أرائهم ، وإختيار من يمثلهم بمجلس النواب وسط إجراءات إحترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين بالعملية الإنتخابية

وأكد محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني علي الجميع ،فهو يجسد وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب، واعادة بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها والاعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق توافد العاملون بقطاع الشباب والرياضة علي اللجان الانتخابية، للمشاركة والتعبير عن حرية رأيهم وسط احساس بالمسؤولية تجاه رفعة وإستقرار الوطن، وكذلك قيام شباب البرلمان بالتواجد أمام اللجان الإنتخابية لتنظيم صفوف الناخبين وارشادهم الي لجانهم الإنتخابية ،وكذلك مساعدة كبار السن علي الإدلاء بأصواتهم ، كما تم تنظيم مسيرات متفرقة للعاملين بإدارتي فاقوس والحسينية الزراعيتين للإدلاء بأصواتهم، وتوافد العاملين بمديرية التربية والتعليم علي اللجان الإنتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة علي اللجان الإنتخابية لإختيار من يمثلهم ،وذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في إنتخابات مجلس النواب مسؤولية كبيرة وواجب وطني لإستكمال الحياة النيابية وترسيخاً للديموقراطية وضماناً لأمن واستقرار البلاد.