شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال مكثف وطوابير على اللجان الانتخابية في الفتره المسائيه بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفتره المسائيه حضورا مكثفا للناخبين من الجنسين بمختلف الأعمار أمام اللجان الإنتخابيه بعموم المحافظه وذلك في مشهد وطني ، لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة، وانتشار أمني بمحيط جميع اللجان.

حيث تصدر المشهد كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، والذين أقبلوا في طوابير منتظمة، للإدلاء بأصواتهم، وسط فرحة عارمة في جو يسوده الحب للوطن، رافعين شعار تحيا مصر.

أكد المواطنون من أمام اللجان، حرصهم علي المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم، كواجب وطني، واختيار من يمثلهم لاستكمال التنمية في مصر، كما حرصوا علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية قدر الإمكان.

من ناحية أخري كشفت مصادر بغرفة عمليات أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، التى يشرف عليها المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا على التصويت بعد الظهر فى اليوم الأول للانتخابات بمراكز ومدن المحافظة، خاصة بالقرى فى مراكز كفر الشيخ والبرلس ودسوق وبيلا والحامول وسيدى سالم والرياض ومدينة برج البرلس وفوة ومطوبس وقلين .

وجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 801 مقرًا انتخابيًا ومن لهم حق التصويت 2 مليون و350 ألف مواطنًا ومواطنة، ويتنافس على المقاعد الفردية 150 مرشحا منهم 13 مرشحا لحزب مستقبل وطن وتحالف دعم مصر للمنافسة على 10 مقاعد مخصصة للفردى، كما تضم القائمة القائمة الوطنية «من أجل مصر» 9 مرشحين ينافسهم قائمة للمستقلين .