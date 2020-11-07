شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط المياه المغذي لمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن صيانة وإصلاح خط المياه الرئيس المغذي لمدينة العريش، بعد الاستعانة بعدد 80 عامل على مدار الأيام الماضية.

وأكد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، على الانتهاء من اعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى مدينة العريش بقطر ١٠٠٠ مم في ظروف بالغة الصعوبة نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تم رفع حوالي 7000م3 مياه من موقع العمل حتي يتمكن العاملون من اعمال الإصلاح بالخط .

أضاف بده أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة للسيطرة على الموقف وكذلك تمت الاستعانة بشركتين من القطاع الخاص لانجاز الاعمال في اسرع وقت ممكن حيث واصل العاملين الليل بالنهار على مدي 96 ساعة للانتهاء وإعادة ضخ المياه مرة أخرى في إتجاه مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث ساهم في اصلاح الخط ما يقرب من 80 عامل على مدار الأيام الماضية.

وكانت مياه الشرب قد انقطعت عن محافظة شمال سيناء بعد كسر الخط الرئيس المغذي للمحافظة، ما سبب حالة من الغضب لدي قطاع كبير من المواطنين بسبب انقطاع المياه لعدة أيام متتالية.