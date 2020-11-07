انتخابات النواب 2020 | بدء ساعة الراحة للجان انتخابات المرحلة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء ساعة الراحة للجان انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب والتي قررتها الهيئة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

وأشارت الهيئة إلى أن ساعة الراحة يتخللها عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، التي تجرى بها جولة الإعادة في 13 محافظة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحدد قرار "الوطنية للانتخابات" رقم 45 لسنة 2020 ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب، بحيث يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة، ثم يتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة؛ على أن يتم التحفظ على باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب، انطلقت مرحلتها الثانية بالداخل في انتخابات مجلس النواب بمرحلتها الثانية في 13 محافظة في تمام التاسعة صباحا أمام 9468 لجنة فرعية.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاض أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وفق معايير الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.