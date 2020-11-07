في 24 ساعة.. ضبط 3837 مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 3837 مخالفة مرورية متنوعة؛ عبر حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

جاء ذلك تزامنًا مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3837 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1463 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و197 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، و25 مخالفة شروط الترخيص، و30 مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.