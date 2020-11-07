محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 3837 مخالفة مرورية متنوعة؛ عبر حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
جاء ذلك تزامنًا مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3837 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1463 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و197 مخالفة السير بدون تراخيص، و16 دراجة نارية مخالفة، و25 مخالفة شروط الترخيص، و30 مخالفة موقف عشوائي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. ضبط 3837 مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.