108 طعون على نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الأولى أمام "الإدارية العليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عقدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص، برئاسة المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة عاجلة للنظر في الطعون الانتخابية المقامة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة المرحلة الأولي .

وتنظر المحكمة حوالي 108 طعون، من جميع محافظات مصر، حيث إن الطعون تقام أمام المحكمة الإدارية العليا فقط وهي المنوط بها إصدار أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها، ولا يجوز إقامة الطعون أمام الدرجة الأولي وذلك لأنها طعون على نتيجة الانتخابات.

وشملت الطعون، طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .