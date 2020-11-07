محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وتسير العملية الانتخابية بشكل منتظم.
وأضاف وزير الداخلية، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين، وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في مناخ آمن .
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أدلى صباح اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب بمقر لجنته الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة إدلاء وزير الداخلية بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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