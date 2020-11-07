شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية :مصر تقوم بدور محوري في محاربة التطرف والإرهاب عالميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي و التوافق على بلورة جهد جماعي في إطار إقليمي ودولي لإقامة "منتدى للحوار" يجمع عدة أطراف من الدول الإسلامية والأوروبية وباشتراك المؤسسات الدينية من الطرفين بهدف التصدي لخطاب الكراهية والتطرف وترسيخ أسس التسامح والتعايش السلمي ونشر لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل صرح بذلك المستشار الاعلامى للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل .

وصرح قنديل أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى قال فى بيان له أن هذا اللقاء المثمر لكافة الأديان والإنسانية جمعاء جاء تأكيدا على الدور المحوري لكل من مصر والاتحاد الأوروبي في الحفاظ على استقرار وامن منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط والقارتين الأوروبية والإفريقية مشيدا بتصريحات الرئيس السيسي والتى أكدت على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف، ورفضه وصم أية ديانة بالإرهاب، وأهمية التفرقة بين قيم الإسلام الذي يدعو إلى نشر السلام والحوار وقبول الآخر، وبين من يتستر بالدين لتبرير التطرف والإرهاب .

وأضاف القصبى أن الرئيس السيسي سبق وأن حذر المجتمع الدولى من هذه الآفة التى تنتشر كالنار فى الهشيم طالما لم يتم التصدى لها مما سبق للرئيس السيسي الدعوة لعقد مؤتمر دولى لكافة الأديان بمشاركة المجتمع الدولى لمواجهة خطاب التطرف والكراهية مشيرا إلى ان الامر يتطلب ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لإرساء قيم قبول الآخر والتعايش والتسامح ومد جسور التفاهم والإخاء، فمصر مهد الرسالات ومنارة الاسلام الوسطى المعتدل و التجربة المصرية العريضة في ترسيخ تلك القيم ومبادئ الوسطية ونبذ التعصب والعنف.

وأوضح القصبي أن الطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق في جميع أنحاء الجمهورية يعملون على نشر التسامح والرحمة والصدق ومساندة الدولة والتنمية والاستقرار الذي يسعى إليه المجتمع وهو ما يغاير ما تنتهجه الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى تدمير البلاد وتعطيل مصالح العباد.

‏وأشار القصبي إلى أهمية دور التصوف في نشر القيم الأخلاقية ودعمها، فالتصوف أخلاق ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف، فالأخلاق عنصر تقدم الشعوب مؤكدا أن الأمم أصيبت في مقتل عندما بعدت عن التصوف الذي يقبل الآخر، وينشر الحب والسلام ويبعد عن التعصب والتكفير وغيره.

‏ ‏وأوضح القصبي أن التصوف سوف ينعكس إيجابا عن العمل والحياة وسيكون مفتاح نجاح كل شئ بنشر الخير والفضيلة، لافتا إلى أن لابد أن نصون القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة حماة الأمن وندعم القيادة السياسية الشريفة التي تحملت الكثير والكثير وكافة مؤسسات الدولة .

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