شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد لجنة مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية لمتابعة سير الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لجنة مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق ، للإطمئنان على حسن سير عملية الإنتخابات ، والتأكد من تذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في حرية تامة لإستكمال الحياة النيابية، والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية والإستقرار لوطننا الغالي مصر.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الناخبين أمام اللجنة الإنتخابية، والتقط معهم الصور التذكارية ، مؤكداً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية داخل اللجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ولضمان مشاركتهم في الإنتخابات النيابية ،قائلا أنه يتعين على كل مواطن له حق التصويت أن ينزل ويشارك في الإستحقاق البرلماني الذي تشهده البلاد.

أشاد محافظ الشرقية بالتواجد الأمني أمام اللجان من قِبل القوات المسلحة و الشرطة المدنية لتأمين المقار من الخارج ، مؤكداً أن الإنتخابات تسير بشكل جيد ومنتظم ومن المتوقع زيادة عدد الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم.

أوضح المحافظ أن المحافظة تٌعد أولى المحافظات في المشاركة والتصويت في كافة الإستحقاقات الدستورية الماضية ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة لهم حق التصويت في الإنتخابات والمشاركة والإدلاء بأصواتهم أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .

كان محافظ الشرقية قد خضع قبل دخوله اللجنة للمرور من بوابة التعقيم الذاتي ،وتوقيع الكشف الحراري ومراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا ، مشيداً بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الإجتماعي وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.