شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على لجان السيدة زينب وعابدين: السيدات يتصدرن المشهد وكراسي متحركة لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم السبت، أمام المواطنين للاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، في ظل ظروف استثنائية تشهدها البلاد من إجراءات وقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، واهتمت اللجان بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم ومنع الدخول بدون كمامة وأيضا منع التجمعات.

وشهدت لجنة مدرسة عابدين الثانوية بنات، اقبالاً شديدا من الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب والإدلاء بأصواتهم، وذلك وسط الالتزام بارتداء الكمامات وفقا لقواعد الإجراءات الاحترازية، وبدأت العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الثانية بشكل منظم، وحرصت لجنة مدرسة نوبار الاعدادية بعابدين على توزيع الكمامات على الناخبين والاستعانة بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن لتسهيل دخولهم مقر اللجنة للمشاركة في العملية الانتخابية.

كما شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب إقبالا كثيفا خاصة للسيدات والفتيات أمام لجان مدرسة المبتديان والسيدة زينب الابتدائية الجديدة والمدرسة السنية الحديثة، وشهد محيط اللجان تواجد الحواجز الحديدية؛ لمنع تكدس المركبات التي تحمل الناخبين، بجانب التشديد على ارتداء الكمامات من قبل الأمن قبل الدخول إلى اللجان، فضلا على وضع بوابات تعقيم إلكترونية أمام كل لجنة لمرور الناخبين عليها للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أدلى الفنان خالد عليش بصوته بمنطقة السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2020.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.