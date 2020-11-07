شكرا لقرائتكم خبر عن 77 % نسبة تنفيذ مشروع التطوير الحضاري في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروع التطوير الحضاري والذى جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى يستهدف إحداث نقلة نوعية لإبراز الشكل الجمالى لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الإفريقية، حيث وصلت نسبة التنفيذ فيه أكثر من 77% ومن المخطط إنهاءه مطلع العام القادم.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ للأعمال الجارية، حيث أشار إلى «أننا نسعى لزيادة نسبة المسطحات الخضراء وظهور الزينة مع خلق مساحات لإنتظارات السيارات لكي يستمتع الزائر والمواطن الأسوانى بالبانوراما الجمالية التي سيخلقها ولاسيما أنه سيضم نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات على الطراز الأسوانى الأصيل، كما أن المشروع يتابع دورياً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإطمئنان على معدلات التنفيذ»، مؤكداً على أهمية التنسيق الحضارى لمكونات المشروع وإرتباطه بالرؤية البصرية للوحة الجمالية لنهر النيل ومقابر النبلاء، بالإضافة إلى الإلتزام بخط التنظيم بالنسبة للمحلات القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، فضلاً عن الشكل واللون والموحد لواجهات المبانى واليافطات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه مخطط أن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء مدون عليها أسمائهم، كما سيتم وضع 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين جمال عبدالناصر وأنور السادات، بجانب أبناء أسوان العظام المشير محمد حسين طنطاوى، واللواء محمد صالح حرب باشا القائد العام رقم 37 للقوات المسلحة المصرية، علاوة على النوافير والبوابات والأعمدة الديكورية والبرجولات والأرضيات، ودورات المياه العمومية الحضارية، مضيفاً بأنه بالنسبة السوق السياحى القديم والذى يبلغ طوله 1500 متر وبمتوسط عرض 11 متر ستضم الأعمال المخططة للتطوير تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وانشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة الشبكات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.