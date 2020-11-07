شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى، اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري ومتابعة التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير.

بدأت الجولة بتفقد المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي وجاري إنشاء كوبري السلام الجديد بتقاطع الطريق الدائري مع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وكذلك انشاء طريق داعم بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة، كما تفقد وزير النقل أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف فى المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 24 كم.

بعدها توجه الوزير لتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تمت متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات لكل اتجاه، كما تابع توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلاً من 4 حارات لكل اتجاه، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالاً وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي، وتطوير تقاطع الطريق مع الاتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

ووجه وزير النقل، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل وأن أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها، وأن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن يتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية بما سيساهم في رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.

كما أشار الوزير إلي استمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري وأن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبري وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية، لافتاً إلى أن هذه الأوتوبيسات ستساهم في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية علي مداخل القاهرة الكبري.